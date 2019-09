Strisce blu, il Comitato incontra il prefetto

Lunedì l’incontro con Cinzia Guercio per chiederle di intervenire contro un provvedimento che considerano antisociale

Nell’ultima riunione tenutasi circa una settimana fa avevano promesso che avrebbe avuto inizio la fase due della protesta contro i parcheggi. Dalle parole si è subito passati ai fatti: lunedì prossimo, ore 10.30, il Comitato No Strisce Blu, insieme sindacati, associazioni e altri esponenti della società civile incontrerà il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, per chiederle un interessamento concreto al fine di «far luce sulla odiata questione strisce blu con tutte le sue ingiustizie».

L’obiettivo del Comitato, infatti, è quello di spiegare al prefetto i motivi per cui il provvedimento viene considerato una vera e propria «ingiustizia sociale inutile per la città di Isernia». Non solo. I portavoce del movimento nato contro i parcheggi a pagamento esporranno al prefetto «tutte le illegittimità che hanno interessato la vicenda, a partire dal bando di gara, fino ad arrivare alle soste gratuite per i disabili e al tariffario, che sarebbe valido solo per l’anno 2018».

«Solleciteremo un intervento rapido a favore della comunità Isernina. Chi può deve esserci – fanno sapere dal Comitato –. Non possiamo permettere che il silenzio dei nostri amministratori ammutolisca i nostri pensieri e il nostro senso di giustizia e legalità». Ma l’azione del movimento contrario alle strisce a pagamento non si ferma qui. È già stata annunciata l’organizzazione di una grossa manifestazione di piazza per protestare contro il provvedimento. I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti nei prossimi giorni. Sta di fatto che il Comitato non voglia fermarsi, anzi è sempre più deciso a portare avanti la sua battaglia. Dopo un’estate torrida, l’autunno a Palazzo Sana Francesco non sarà da meno.