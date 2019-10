Strisce Blu, il Comitato annuncia un incontro pubblico con il sindaco

«Oggi ci siamo recati come annunciato in Prefettura ma il prefetto non c’era e non c’è l’intenzione di avere con il comitato un tavolo di confronto. Abbiamo deciso per questo, dopo l’autorizzazione delle questura, di spostare la protesta in Comune dove il Sindaco ha ricevuto una piccola delegazione. Dopo un discorso ricco di tecnicismi legali sul quale ormai non possiamo che demandare alla Giustizia le decisioni e attendere i suoi tempi il comitato è riuscito ad ottenere due cose fondamentali.

1) che venga fatta richiesta immediata da parte dell’Amministrazione verso l’AJ mobilità che i 75 parcheggi bianchi dell’Auditorium e quelli del parcheggio coperto di via Berta, sottratti alla cittadinanza perché questi parcheggi risultano ad oggi essere ancora chiusi, vengano immediatamente resi fruibili riportando quel numero di stalli bianchi sulla strada;

2) un incontro pubblico in aula consiliare dove il sindaco e gli amministratori comunali possano sostenere i perché delle loro scelte confrontandosi con i cittadini e rispondere alle nostre domande».