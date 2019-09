«Strisce blu, chiederemo il sequestro dei parchimetri»

L’ultimo affondo del Pcl: «Manca l’ordinanza del sindaco di Isernia»

«Chiederemo il sequestro giudiziario dei parchimetri, questa l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, da parte del PCL, Partito Comunista dei Lavoratori che continua, insieme alla Fiadel e all’associazione Caponnetto a chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha dato in gestione i parcheggi a pagamento della città di Isernia. «Per imporre la tariffa oraria di 80 centesimi – si legge nella nota – sugli stalli blu, occorre un’Ordinanza del Sindaco. Dato che questa Ordinanza non c’è la società concessionaria non può pretendere nessun pagamento. Né si potrà più emettere tale Ordinanza ex post perché occorre prima una nuova delibera consiliare di indirizzo che indichi la tariffa dal 2019 in poi: ma qui si incarta di nuovo, perché v’è un bando già affidato con la precedente delibera n.14/2018 che limita la tariffa al solo 2018, non modificabile a posteriori. Non gli rimane che: bloccare i parchimetri per assenza di tariffa determinata da Ordinanza, azzerare le multe illegittime sinora emesse, e soprattutto annullare in autotutela tutti gli atti, eliminando gli stalli blu a fronte delle altre innumerevoli illegittimità eccepite e rese note cui si rinvia. Per questo ed altro stiamo elaborando, unitamente alla Fiadel e all’associazione antimafia A. Caponnetto, anche la richiesta di sequestro giudiziario dei parchimetri da sottoporre al vaglio della Procura».