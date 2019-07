Strisce blu, attivi stalli e pagamento ticket da venerdì 26

REDAZIONE

ISERNIA

Il Comune di Isernia e la società concessionaria delle soste a pagamento rendono noto agli utenti che da venerdì mattina, 26 luglio, saranno attivi gli stalli blu e le colonnine per il pagamento dei ticket delle soste. In argomento, la stessa società concessionaria, A. J. Mobilità, terrà un’apposita conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni.

Intanto, il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale sostiene il Circolo e la Federazione Pd di Isernia, condividendo la battaglia per l’annullamento della decisione dell’Amministrazione comunale di istituire parcheggi a pagamento nel capoluogo pentro.

«Supportiamo con forza la posizione più volta espressa dal Pd di Isernia, che da tempo chiede un provvedimento in autotutela che annulli la gara e tutti gli atti ad essa presupposti, preordinati e comunque connessi – il commento dei Consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla – Una decisione ancor di più necessaria dopo la bagarre di ieri pomeriggio in Consiglio Comunale, quando è stata impedita la discussione sul tema, senza fornire valide giustificazioni a siffatta decisione assunta dalla maggioranza di centrodestra, per evitare il voto democratico dell’assise civica sulle soste a pagamento. Quella che traspare, come più volte denunciato dal Pd isernino, è infatti una gestione inadeguata di tutta la vicenda, sia sul piano politico che amministrativo, preso atto delle gravi criticità amministrative e dei dubbi sollevati anche sotto il profilo della legalità. Pertanto, come Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, facciamo nostra e rilanciamo la posizione del Pd pentro nel chiedere al Sindaco D’Apollonio di rivedere e ridiscutere le decisioni assunte, in attesa che venga fatta la necessaria chiarezza e, come da lui stesso dichiarato, di procedere alle dovute segnalazioni alle autorità competenti, alla luce di quanto da lui stesso riconosciuto e giudicato come ‘inopinato’, al fine di chiarire in modo trasparente e definitivo tutti i dubbi giuridici sollevati negli ultimi mesi. Diversamente, si correrebbe il rischio di procurare un danno ingiusto ai cittadini di Isernia, sui quali ricadrebbero tutte le conseguenze delle scelte assunte».

In difesa dell’amministrazione interviene invece il vicesindaco Pietrangelo che afferma: «Nel Consiglio Comunale, al primo punto all’ordine del giorno c’era la mozione della consigliera di Casapound Bruno Francesco (strisce blu), rinviato in seconda convocazione, poiché nel precedente consiglio comunale, dopo aver discusso della mozione in questione (strisce blu) per oltre due ore, arrivati alla dichiarazione di voto, attenzione, la stessa consigliera Bruno, chiede la verifica del numero legale, mantenuto fino a quel momento per correttezza dalla maggioranza, ebbene chiede la verifica del numero legale e unitamente all’opposizione, Abbandona l’aula, facendo venir meno il numero legale su un argomento dalla stessa consigliera voluto all’ordine del giorno (la maggioranza non aveva alcun interesse a mantenere il numero legale, ma per democrazia e correttezza, fino a quel momento aveva contribuito a mantenere il numero legale). Nel Consiglio Comunale del’altro ieri, al primo punto c’era nuovamente la mozione di cui sopra ed il presidente del Consiglio, letto il verbale della seduta precedente, ha rappresentato che la discussione non poteva ricominciare da zero, ma doveva riprendere dalla dichiarazione di voto. La consigliera Bruno, prende la parola e Chiede di mettere ai voti se la sua mozione può essere nuovamente ridiscussa o meno. Alcuni consiglieri ritengono di non dover procedere, ma il Presidente ha ritenuto di sottoporre a votazione la richiesta della Consigliera di Casapound. La richiesta viene respinta, ovvero la maggioranza dei consiglieri presenti ritengono di non tornare a discutere un argomento già ben sviscerato. Successivamente la stessa maggioranza dei consiglieri, vota contro la mozioni proposta dalla consigliera Bruno. Nessun bavaglio, nessuno abuso, massima democrazia, ma non può sicuramente un consiglio comunale essere utilizzato a proprio piacimento, non tenendo conto delle regole scritte. Il consiglio comunale è un organo deliberativo, ovviamente al termine delle previste discussioni, ma il tutto è regolato dallo statuto, non può essere usato sicuramente a piacimento. Sono pronto a documentare quanto ho scritto, solo per la precisione, utilizzando la stessa documentazione (pubblica) che giustamente il Sindaco ha mostrato in consiglio comunale quando è stato attaccato, ingiustamente, da alcuni consiglieri di opposizione».