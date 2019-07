Strisce blu a Isernia, raggiunto l’accordo con la società

REDAZIONE

La giunta ha approvato la delibera con cui si conclude la transazione con la società esterna. Ora si attende l’ordinanza del sindaco per riattivare il servizio

Alla fine ha prevalso l’ipotesi del 5%. Il Comune di Isernia ha concluso il processo di transazione con la società esterna che dovrà occuparsi di gestire i parcheggi a pagamento. Saranno 867 gli stalli, cancellati, dunque, 105 parcheggi rispetto ai 972 previsti dal bando di gara. Quaranta in più degli 827 stabiliti in principio dal Consiglio comunale. I numeri emergono dalla delibera di giunta numero 133 con cui l’esecutivo ha approvato la transazione con l’A.J. Mobilità S.r.l. Una mediazione resasi necessaria all’indomani della discrasia tra quanto deciso dal Consiglio e il bando di gara, che prevedeva circa 150 parcheggi a pagamento in più.

Al fine di evitare un contezioso con la ditta, dunque, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare la soluzione del 5% in più delle soste approvate in Consiglio. Ipotesi prevista già nel documento approvato dall’assise civica nella primavera del 2018. Ora si attende l’ordinanza del sindaco per riattivare il servizio, sospeso ormai da marzo. Intanto nella deliberazione di giunta è stata anche resa nota la nuova mappa. Nella fase esecutiva, infatti, c’erano state delle problematiche anche riguardo alle zone interessate dalle strisce blu, comparse in strade dove non erano previste. Ecco, dunque, dove saranno collocate gli 867 stalli: 32 in Largo Cappuccini; 50 in Via Occidentale – Piazza A. d’Isernia – Corso Marcelli; 108 in Piazza Tedeschi – Corso Garibaldi, Via A. d’Isernia; 18 in Via E. De Nicola; 31 in Via De Gasperi. Inoltre la società si è impegnata ad istituire un ticket di cortesia di 10 minuti che consente, per una sola volta al giorno, di fruire della sosta negli stalli a pagamento senza costi a carico dell’utente.