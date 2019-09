«Strisce blu a Isernia, non bisogna pagare»

Secondo Pcl il Comune e la società che gestisce gli stalli non possono pretendere nessuna tariffa perché mancherebbe l’ordinanza del sindaco. Intanto il Comitato organizza un sit-in sotto il Tribunale

Dopo la Prefettura il Tribunale. Non si placa la protesta del Comitato No Strisce Blu che continua a chiedere l’immediata sospensione del servizio che hanno organizzato per martedì prossimo, 17 settembre, un sit-in dinanzi al Palazzo di Giustizia di Isernia. Parallelamente i promotori dell’iniziativa di protesta esigono risposte circa le presunte irregolarità che, a loro dire, sarebbero state riscontrate nel bando di gara. Sono tre, infatti, gli esposti presentati in Procura per far luce sull’accaduto. Uno presentato dallo stesso Comitato e gli altri due dal Partito Democratico e dallo stesso sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio. Gli inquirenti dovranno decidere se archiviare o far luce sulle procedure che hanno portato all’assegnazione del servizio. In particolare è stato riscontrato una discrasia tra di circa 150 stalli in più tra quanto deliberato dal Consiglio comunale e quanto previsto nel bando di gara. Situazione che ha portato il Comune a dover mediare nuovamente con la ditta aggiudicatrice. Il primo cittadino non aveva esitato a dichiarare che «non si trattava di un mero errore», facendo intendere che poteva esserci dell’altro. Motivo per cui ha portato tutti i documenti in procura. Ma ad oggi nessuna novità. A chiedere notizia circa gli sviluppi della vicenda ci penserà il martedì prossimo il Comitato No Strisce Blu.

«Chiederemo al presidente del tribunale di ascoltare le nostre istanze – fa sapere il portavoce Emilio Izzo. Nel frattempo ci auguriamo che il prefetto convochi le parti in causa così come abbiamo chiesto a lettere cubitali! Subito dopo il tribunale, infatti, ritorneremo sotto la prefettura perché non sopportiamo di essere presi in giro!»

Intanto il Pcl, Partito Comunista dei Lavoratori fa sapere che società e Comune non dovrebbero pretendere il pagamento delle strisce blu da parte degli automobilisti. Secondo Tiziano Di Clemente, di concerto con Fiadel e Associazione Caponnetto «il sindaco non ha emesso l’ordinanza che fissa la tariffa, per cui la concessionaria non ha alcun titolo per pretendere il pagamento da chi parcheggia negli “stalli blu” e, conseguentemente, nessuna “multa” può essere comminata. L’art.7 comma 1 lettera f) del Codice della strada, infatti, prevede che la tariffa può essere imposta solo se prescritta con Ordinanza del Sindaco. Il bello è che il Sindaco non può più emetterla neanche per il futuro, poiché manca a monte la delibera di indirizzo del consiglio: la delibera n.14/2018, infatti, limita l’efficacia temporale della tariffa al solo all’anno 2018». Motivo per cui lo stesso Pcl chiede l’annullamento delle multe fin qui erogate e la sospensione immediata del servizio.