‭

Il sindaco di Isernia, d’Apollonio, in una sua nota, comunica che tutte le sanzioni comminate ai disabili che hanno parcheggiato sulle strisce blu senza pagare, saranno annullate in autotela. Nel suo comunicato, d’Apollonio afferma:

“In risposta agli incessanti e irragionevoli interventi di taluni comitati,‭ ‬partiti politici,‭ ‬sindacati e privati cittadini che hanno diffuso e continuano a diffondere notizie false e tendenziose riguardo alle soste a pagamento,‭ ‬sento il dovere di chiarire brevemente i punti salienti della vicenda,‭ ‬al fine di fugare ogni dubbio sulla piena legittimità delle azioni poste in essere dal Comune. Sarebbe troppo lungo,‭ ‬in questa sede,‭ ‬elencare tutte le motivazioni in materia di viabilità,‭ ‬di fruizione degli spazi pubblici,‭ ‬di ambiente e,‭ ‬in una parola,‭ ‬di vivibilità della città che hanno spinto a ricorrere ai parcheggi a pagamento.‭ ‬Le‭ “‬strisce blu‭”‬ non sono certo un‭’‬invenzione del Comune di Isernia,‭ ‬infatti esistono in tutte le città italiane,‭ ‬a condizioni spesso assai più onerose per gli utenti rispetto a quelle praticate qui da noi.‭ ‬Esse non sono di recente istituzione nella nostra città,‭ ‬ma risalgono al lontano‭ ‬2004,‭ ‬allorché il servizio venne affidato in concessione ad una società privata,‭ ‬e proseguirono nel‭ ‬2015,‭ ‬quando,‭ ‬cessato il contratto,‭ ‬furono confermate‭ (‬con deliberazione del commissario prefettizio‭) ‬ma affidate in gestione diretta a dipendenti comunali.‭ Ritenuta la gestione complessiva del servizio problematica e insoddisfacente,‭ ‬valutata l‭’‬esigenza di ulteriori modifiche connesse sia al mutato quadro normativo che alle necessità della nostra città e tenuto conto degli onerosi investimenti‭ ‬da sostenere,‭ ‬il consiglio comunale‭ (‬unico organismo competente ai sensi dell‭’‬articolo‭ ‬42,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬lettera e,‭ ‬del T.U.‭ ‬267/2000‭)‬,‭ ‬con ampia maggioranza‭ (‬24‭ ‬voti favorevoli su‭ ‬26‭ ‬votanti‭)‬,‭ ‬decise di tornare alla gestione esterna in concessione‭ (‬giusta deliberazione n.‭ ‬14‭ ‬del‭ ‬29‭ ‬marzo‭ ‬2018‭)‬. Il numero di stalli attualmente oggetto della concessione sono‭ ‬867,‭ ‬di cui‭ ‬110‭ ‬coperti e in precedenza assolutamente non utilizzabili,‭ ‬trovando essi luogo in due parcheggi‭ (‬uno nell‭’‬auditorium e l‭’‬altro in via Berta‭) ‬che,‭ ‬solo grazie ai lavori affidati contrattualmente a cura e spese del concessionario,‭ ‬saranno resi fruibili.‭ ‬In realtà,‭ ‬a parte tali stalli coperti,‭ ‬l‭’‬aumento di quelli a pagamento è stato limitato a‭ ‬187‭ ‬unità.‭ ‬E ciò senza contare che,‭ ‬sempre grazie ai lavori che il concessionario dovrà realizzare,‭ ‬saranno resi praticabili nel centralissimo parcheggio dell‭’‬auditorium ulteriori‭ ‬75‭ ‬stalli gratuiti.‭ ‬Viepiù,‭ ‬è stato ampiamente rispettato il rapporto tra parcheggi a pagamento e parcheggi gratuiti‭; ‬e questi ultimi sono presenti nell‭’‬intero centro urbano per una stima di circa‭ ‬5.000‭ ‬posti. In merito alle presunte violazioni delle disposizioni in materia di standard urbanistici negli insediamenti residenziali,‭ ‬di dotazioni minime di parcheggi previsti nelle nuove costruzioni dalla cosiddetta‭ “‬legge Tognoli‭”‬ e di riserva gratuita di stalli a favore delle autovetture condotte da soggetti con ridotta deambulazione,‭ ‬una dettagliata relazione del settore tecnico comunale ha fugato ogni dubbio sulla legittimità delle previsioni contenute nella concessione in essere. Esistono effettivamente,‭ ‬come già più volte evidenziato da questa amministrazione,‭ ‬alcune difformità tra la deliberazione consiliare n.‭ ‬14/2018‭ ‬e il capitolato speciale approvato dal dirigente‭; ‬circostanza che è‭ ‬stata oggetto di un dettagliato esposto presentato‭ ‬dal Comune alla competente autorità per le valutazioni del caso.‭ ‬L‭’‬amministrazione comunale,‭ ‬tuttavia,‭ ‬consapevole dei rapporti ormai formalizzatisi con la concessionaria a seguito della intervenuta‭ ‬aggiudicazione,‭ ‬si è attivata nell‭’‬intento di riportare i termini dell‭’‬affidamento nell‭’‬alveo delle indicazioni approvate dal consiglio comunale.‭ ‬Rientra in tali accordi anche la riduzione degli stalli,‭ ‬che sono stati ricondotti a‭ ‬867‭ (‬a fronte dei‭ ‬972‭ ‬impropriamente posti in gara‭)‬,‭ ‬pari agli originari‭ ‬827‭ ‬indicati nella deliberazione consiliare,‭ ‬maggiorati del‭ ‬5%‭; ‬una maggiorazione testualmente prevista nella medesima deliberazione. La frazionabilità della tariffa oraria di‭ ‬0,80‭ ‬euro,‭ ‬purtroppo,‭ ‬non è stata prevista dal consiglio comunale.‭ ‬Solo grazie alle pressanti istanze di questa amministrazione,‭ ‬nell‭’‬ambito degli accordi transattivi raggiunti con la concessionaria è stata concordata e ottenuta la frazionabilità per i trenta minuti grazie all‭’‬utilizzo‭ ‬di un‭’‬apposita‭ “‬app‭”‬,‭ ‬nonché la possibilità di parcheggiare gratuitamente per dieci minuti,‭ ‬con il rilascio di apposito scontrino.‭ ‬Il tutto evidentemente nell‭’‬interesse esclusivo dei cittadini-utenti. È priva di qualsiasi fondamento giuridico la ricorrente affermazione secondo la quale non esiste per l‭’‬anno in corso alcuna tariffa deliberata.‭ ‬Infatti,‭ ‬ai sensi dell‭’‬articolo‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬169,‭ ‬della legge‭ ‬296/2006,‭ «‬gli Enti locali deliberano le tariffe e le‭ ‬aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione‭»‬,‭ ‬e‭ «‬in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,‭ ‬le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno‭»‬.‭ ‬Pertanto,‭ ‬la tariffa deliberata per l‭’‬anno‭ ‬2018,‭ ‬in assenza di variazioni,‭ ‬è automaticamente prorogata per il corrente anno‭ ‬2019. Come già detto,‭ ‬con il concessionario è stato raggiunto un accordo transattivo,‭ ‬al fine di ricondurre le previsioni di affidamento alla indicazioni del consiglio comunale.‭ ‬Preventivamente,‭ ‬l‭’‬accordo ha ottenuto il parere favorevole della responsabile dell‭’‬ufficio legale del Comune,‭ ‬che ne ha certificato la praticabilità alla luce delle vigenti disposizioni del codice dei‭ ‬contratti,‭ ‬evidenziando,‭ ‬altresì,‭ ‬che le modifiche apportate erano tutte a vantaggio del Comune e che con l‭’‬accordo poteva essere evitato il ricorso all‭’‬annullamento della gara e il quasi certo contenzioso con il concessionario.‭ ‬L‭’‬accordo è stato sottoscritto dal dirigente del settore tecnico e dal titolare dell‭’‬impresa concessionaria lo scorso‭ ‬24‭ ‬giugno,‭ ‬e sottoposto quindi alla approvazione da parte della giunta municipale‭ (‬deliberazione n.‭ ‬133/2019‭)‬. Prima dell‭’‬avvio del servizio,‭ ‬sono stati adottati gli atti previsti dall‭’‬articolo‭ ‬7‭ ‬del codice della strada,‭ ‬con la ricordata deliberazione di giunta n.‭ ‬133‭ ‬e la successiva ordinanza del sindaco n.‭ ‬149‭ ‬del‭ ‬17‭ ‬luglio.‭ ‬Nell‭’‬ordinanza si fa espresso riferimento,‭ ‬tra l‭’‬altro,‭ ‬alle due citate deliberazioni di consiglio e di giunta nelle quali è stata indicata la tariffa da praticare. In merito al pagamento della sosta da parte dei disabili,‭ ‬per il quale esiste purtroppo una evidente discrasia tra due articoli del capitolato speciale,‭ ‬questa amministrazione ha operato una scelta in difesa delle fasce più deboli dell‭’‬utenza,‭ ‬che condurrà verosimilmente all‭’‬annullamento in autotutela delle sanzioni eventualmente comminate alle autovetture effettivamente impegnate al trasporto di soggetti con certificate disabilità”.