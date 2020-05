Stretta per chi butta a terra guanti e mascherine: fino a 5mila euro di multa

Stretta del sindaco Roberti sull’uso e lo smaltimento dei guanti e delle mascherine a Termoli. In una ordinanza il sindaco della città bassomolisana ha chiarito che è necessario presater molta attenzione allo smaltimento di questi dispositivi monouso per evitare che vengano dispersi nell’ambiente causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana. Roberti ha dunque valutato di rendere più incisive le sanzioni in violazione dell’ordinanza attraverso il pagamento di una ammenda e di una sanzione amministrativa fino a 5mila euro.