Stretta anti-Covid a San Martino: il sindaco chiude tutto e vieta l’asporto

In considerazione della situazione epidemiologica in essere comune di San Martino in Pensilis, al fine di determinare le condizioni per un deciso contenimento dei contagi e di una inversione della tendenza attuale, il sindaco Di Matteo ha emesso una nuova ordinanza. Con tale provvedimento il sindaco prevede, dal 15 al 22 febbraio, la chiusura di tutte le attività di ristorazione, bar e circoli, barbieri e parrucchieri e il divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto. Inoltre, i gestori delle attività commerciali sono obbligati a gestire i flussi secondo capienza e alla misurazione della temperatura in ingresso.L’imperativo è quello di ridurre al minimo la mobilità affinché cessino i contagi.