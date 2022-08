Street food sul lago, tre giorni di spettacolo e divertimenti per tutti a Castel San Vincenzo

Tre giorni di spettacolo e divertimenti per grandi e piccini, da domani fino al 4 agosto al campo sportivo di Castel San Vincenzo, lì dove le centinaia di turisti che visitano ogni giorno l’oasi del lago potrenno trovare ristoro. Si comincia domani, due agosto, con il concerto di ”Onda d’urto” alle 20, nell’area del campo sportivo. Il tre agosto, sempre alle 20, sarà il turno di Micky Sepalone e Angela Oiaf che si esibiranno con la Canta Napoli band. Si chiude il quattro agosto, stesso orario, con il gruppo Folk ”Terra mia”. Nell’area saranno in funzione stand gastronomici con il pesce fritto di Termoli, le Patachips, arrosticini, panini, crepes e per i più piccoli gonfiabili e tiro a segno.