Street Food, ecco tutti i cibi presenti in strada: il programma di stasera

Nel capoluogo di regione prosegue la grande festa

Preso d’assalto nella prima giornata lo “Streetfood Village” di Campobasso che per la seconda volta ha portato nel capoluogo molisano i prodotti cucinati sul momento e da assaporare “al volo” che rappresentano il meglio della cucina di strada italiana. La serata di venerdì ha già visto stand presi d’assalto e si va avanti fino a domenica 22 settembre, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, con i profumi dei cibi e con negozi aperti per l’evento promosso dall’associazione nazionale Streetfood in collaborazione con il Comune di Campobasso. Una manifestazione che rappresenta per la città uno degli eventi più attesi dell’anno, perché il cibo è anche cultura. «Volevo ringraziare il Comune per essersi ricordato di noi del successo in piazza Pepe nel 2016 e la qualità dei prodotti da noi proposti e per il prezioso supporto nelle fasi organizzative logistiche e burocratiche, perché solo con sinergia e condivisione di intenti si ottengono risultati che ripagano tutti dell’impegno profuso» dice il presidente dell’associazione, Massimiliano Ricciarini.

Il programma. Sabato 21 settembre gli stand aprono alle 11 e dalle ore 20 Luca Tozzi & Blue Vision” – funky blues band – musica live. La domenica 22 settembre dalle 11 alle 24 apertura stand e dalle ore 20 Sunrise band – musica live. Tutti i giorni saranno presenti dei gonfiabili per i più piccoli e una esposizione di auto sportive e di lusso.

Articolate anche le attività collaterali. Domenica alle 17.30 visita guidata con partenza da Villa Musenga e apertura del Museo dei Misteri. La Galleria offrirà ai cittadini campobassani attività per tutte le età. Sabato 21 settembre appuntamento alle 16,30 con Ti racconto una storia: laboratorio di storie per grandi e bambini che potranno ascoltare le Storie raccontate da Dante e illustrate da Pettinicchi e poi inventarne nuove da rappresentare e narrare. Domenica 22 settembre, dalle 17,00 alle 20,00 nelle sale della galleria si snoderà il percorso Gli infiniti volti dell’umana Commedia: un viaggio tra le opere di Pettinicchi e i gironi danteschi per raccontare, attraverso suoni, parole e colori, come le varie espressioni d’arte abbiano rappresentato gli infiniti volti dell’uomo e del suo agire. Per info e prenotazioni: info@justmo.org

I cibi presenti a Campobasso. Particolarmente ricco, e con tante novità, il menu che gli “streetfoodies” potranno degustare direttamente nel corso della città, fino a domenica notte (orario sabato e domenica: 11.00-24.00), tra specialità al cartoccio e piatti da consumare in scioltezza, magari su un tavolino all’aperto. Ed ecco il menu di strada:

Sicilia – Pane e panelle, Pane ca Meusa, arancine, stigghiole, cannoli, cassatine

Marche – Olive e fritture Ascolane e dolci marchiguenibe internaziobali (crêpes, Waffle, mini pancakes)

Marche – Frittura di pesce nel cono (calamari, gamberi, baccalà, chele di granchio, alici)

Abruzzo – Arrosticini di pecora, formaggio fritto, polpettine di melanzane e cace e ove

Toscana – Hamburger di Chianina IGP e cinta senese DOP

Puglia – Bombette di Alberobello

Puglia – puccia salentina con polpo, polpo alla griglia, focaccia barese, Panzerotti, pasticciotti leccesi

Marche – pasta fini fini (spaghetti fini tradizionali marchigiani) e piadina (ricetta marchigiana)

Campania – Pasticceria partenopea (babà, sfogliatelle…), patata tornado, Waffle con fontane di cioccolata, caciocavallo impiccato

INFO POINT + STREETFOOD BEER TRUCK – birra artigianale selezionata da Streetfood friulana e Toscana, prosecco DOP