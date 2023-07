In programma dal 18 al 20 luglio in Piazza della Vittoria

Estate, tempo di street basket. Un’equazione verificata pienamente anche a Campobasso dove la da poco entrata nell’universo cestistico territoriale Next Basket Campobasso in sinergia con il comitato regionale Molise della Federbasket e col patrocinio del Comune di Campobasso promuoverà da martedì 18 a giovedì 20 luglio il primo torneo ‘Città di Campobasso’ con location la centralissima Piazza della Vittoria.

Si annunciano tre giornate di rilievo per il movimento cestistico anche perché l’appuntamento campobassano sarà anche valido come tappa regionale di selezione per i tricolori giovanili della disciplina in programma dal 21 al 27 agosto a Lignano Sabbiadoro.

Nello specifico, martedì 18 luglio, dalle 17 l’evento per le categorie under 14 (maschili e femminili). Il giorno dopo spazio all’under 16 e, infine, il giovedì all’under 18 di entrambi i generi con inizio sempre alle 17.

Contemporaneamente andrà avanti anche il torneo principale legato all’evento. Non solo il torneo, ma anche attività collaterali (e spazio a tanto divertimento, come accade sempre in questi eventi) per la promozione del territorio, la socializzazione e l’inclusione.

Nel programma, inoltre, anche al mattino attività il 18 al campetto al Parco San Giovanni ed il 19 in via Monegrappa, dove liberamente chi vorrà avrà la possibilità di recarsi sui campi per giocarsi e divertirsi confortato dalla presenza di tecnici ed atleti.

Motivo di profonda soddisfazione per la stessa municipalità e per l’assessore Luca Praitano tra i più tenaci sostenitori dell’evento.

«Il Consiglio Comunale di Campobasso – spiega – tempo fa si espresse favorevolmente per l’organizzazione di un evento che coinvolgesse i ragazzi nella pratica della pallacanestro. Raccogliendo questo stimolo, con l’intenzione di accendere maggiore entusiasmo in alcuni quartieri periferici, ho trovato nella collaborazione con la Next Basket Campobasso un’occasione perfetta per raggiungere gli obiettivi. Ciò di cui abbiamo maggior bisogno nella nostra città è mettere insieme tutte le buone idee e le energie. Questa iniziativa ne è certamente una testimonianza».

Felice, e del resto non potrebbe essere altrimenti, anche il numero uno regionale della Federbasket Giuseppe Amorosa.

«Il basket 3×3 – rammenta – ha da sempre rappresentato un riferimento assoluto della nostra azione federale. Poter dar vita ad una kermesse in grado di coniugare questa disciplina e valorizzare angoli caratteristici della città del capoluogo di regione è la sintesi perfetta di come lo sport sia volano di valorizzazione per il territorio, oltre che pratica di benessere, fisico e spirituale».