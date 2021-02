Street art in Molise: rigenerazione urbana attraverso l’arte

di Giulia Spensieri e Marco Spensieri

Il Molise può anche essere considerata una regione sconosciuta, ma già da un po’ di tempo sta facendo parlare di sé attraverso la Street art e i murales di artisti famosi come Blu.

Queste opere d’arte pubbliche sono “esposte” sui muri di diversi palazzi che si affacciano sulla strada, in modo da essere visibili a chiunque ed hanno lo scopo di rivitalizzare la città e rendere la vita più piacevole anche grazie a dei semplici colori.

A Campobasso è l’associazione Malatesta che si occupa di ciò, infatti grazie ai suoi finanziamenti e ai vari eventi organizzati, come il progetto “Imbrattiamo, Street art e Misteri”, ha reso il capoluogo molisano una delle mete preferite dai Writers, tanto che uno di questi murales, di Peeta, è stato classificato come uno dei più belli del mondo. Un altro murales che ha fatto clamore nella scena artistica nazionale è quello realizzato da Blu nel 2020, su una facciata dell’ex Onmi di via Muricchio, poiché ha un significato allegorico e nascosto che si comprende attraverso il titolo “La Pandemia”. In esso sono rappresentati delle costruzioni dell’uomo quali dei palazzi che vengono demoliti e distrutti da dei banali panda, anche se questo è l’unico aggettivo che non si può attribuire a quest’opera. Infatti quelli che all’apparenza sembrano delle normali costruzioni sono in realtà l’artificio umano che mentre cercava di sopraffare la natura, viene sconfitto, come se fosse una sorta di vendetta, da questa pandemia globale che viene rappresentata metaforicamente proprio da questi animali. Anche al terminal di Campobasso per il Draw The Line del 2011, quest’artista ha creato un’opera che ha come tematica provocatoria una molto significativa e importante, ovvero il rapporto tra guerra e ignoranza. Si notano lungo tutto il murale le varie fasi per “creare” un soldato perfetto, al quale si estrae il cervello con lo scopo di fargli eseguire gli ordini senza pensare. Complessivamente questa illustrazione è una forte critica agli eserciti che vengono violentemente definiti come dei “signor sì” capaci solo di obbedire non essendo res cogitans (sostanza pensante di Cartesio). Fondamentale è proprio la collocazione di quest’opera, infatti è situata in un luogo significativo, quale il terminal, poiché è visibile ad una gran fetta della popolazione giovanile molisana.

In Molise è molto importante anche il CVTA’ SteetFast, che nonostante la presenza della pandemia si è comunque svolto nelle giornate del 5 e 6 settembre 2020 nel piccolo paese di Civitacampomarano. Questo evento ormai è una tradizione locale che rapporta ormai l’antica cittadina con il mondo contemporaneo della Street-art. L’anno scorso l’illustrazione dei murales è stata supervisionata da Alice Pasquini, che nonostante le rigide disposizioni anti-covid, è riuscita a riproporre un festival pari a quelli degli anni precedenti; infatti hanno partecipati Writers dal calibro nazionale come Biancoshock, che si è incentrato sull’app “Zoom”, la quale ha spopolato durante la pandemia, oppure come NeSpoon e l’artista franco-tedesco Jan Vorman.