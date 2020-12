Straziante addio ad Angela, in sua memoria la famiglia ha pensato al “regalo sospeso”

Il dolore non può essere spiegato a parole e le lacrime non state sufficienti a piangere un’amica, una sorella. Tra volti sgomenti, segnati dal dolore, si sono svolti questo pomeriggio a Campobasso i funerali di Angela, la 39enne campobassana che è stata vinta dal Covid. Il maledetto virus che colpisce, come ormai noto, chiunque, senza distinzioni. Più di 20 giorni in terapia intensiva, una lotta strenue che, purtroppo, Angela ha perso. Diventando la vittima molisana più giovane di questa tragedia che sta colpendo il mondo intero e una delle vittime italiane più giovani.

In sua memoria il fratello Agostino e la cognata Valeria hanno pensato al “regalo sospeso”, una magnifica iniziativa che certamente avrebbe reso felice Angela.

“Grazie a tutti quelli che ci sono vicino in questo momento… – hanno scritto – ora siamo noi a chiedere un favore a voi. Angela adorava il Natale, era il suo periodo dell’anno preferito e abbiamo pensato a cosa le avrebbe fatto piacere più dei fiori… e abbiamo pensato a questa realtà locale che si chiama Rigiocattolo e alla bellissima iniziativa del “regalo sospeso”… siamo certi che a lei avrebbe fatto immensamente piacere che per questo Natale i bambini meno fortunati della sua adorata Giulia, abbiano un regalo sotto l’albero! Andate a “sospendere” un regalo se ne avete voglia! Ve ne siamo immensamente grati.

Il negozio è in via Garibaldi n°51”.