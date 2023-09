Straziante addio a Giuseppe, volato in cielo troppo presto

Giuseppe Fragolini, 26 anni di Campobasso, vittima di un incidente stradale in moto avvenuto domenica 17 settembre. Oggi pomeriggio i funerali presso la chiesa di S. Giovanni Battista

Oggi la comunità di Campobasso si è riunita presso la Chiesa di San Giovanni Battista per dire l’ultimo addio a Giuseppe Fragolini, un giovane di soli 26 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto domenica mattina, a meno di un chilometro dalla Basilica di Castelpetroso.

I rintocchi della campana della chiesa hanno scandito il tempo doloroso mentre centinaia di persone si sono radunate sul sagrato, con gli occhi gonfi di lacrime, per commemorare la vita di Giuseppe. Questo giovane campobassano, noto e amato in città e nei paesi circostanti, ha lasciato un vuoto insopportabile nelle vite di coloro che lo conoscevano.

L’incidente che ha portato alla tragica morte di Giuseppe è avvenuto domenica mattina, il 17 settembre, quando la sua motocicletta Honda Hornet è entrata in collisione con un SUV. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo al giovane motociclista, che aveva ancora tanta vita davanti.

Oggi pomeriggio, l’ampio sagrato della chiesa è diventato il luogo in cui amici, familiari, motociclisti e semplici conoscenti si sono riuniti per tributare a Giuseppe un addio commovente.

La salma è giunta alla chiesa dentro una bara bianca, è stata accolta da un toccante applauso, testimonianza dell’affetto e della stima che Giuseppe ha guadagnato nel corso della sua breve ma intensa vita.

Giuseppe Fragolini, insieme al suo papà Mario, era titolare di un’autofficina specializzata in riparazioni e sostituzioni di pneumatici in contrada Selva Piana. Era un professionista sempre disponibile e conosciutissimo nella comunità, non solo a Campobasso ma anche nei paesi vicini. Il suo impegno e la sua dedizione nel campo lavorativo avevano guadagnato il rispetto e l’ammirazione di chiunque avesse avuto il piacere di conoscerlo.

La sua morte improvvisa ha scosso profondamente la città, unendola nel dolore e nell’addio a un giovane la cui presenza luminosa e generosa sarà per sempre rimpianta. La comunità si stringe attorno alla famiglia Fragolini in questo momento di immenso dolore, offrendo il proprio sostegno e le proprie preghiere mentre cerca di affrontare la perdita di un giovane talentuoso e amato da tutti.