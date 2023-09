Strasburgo, Patriciello ricorda De Masi: «Uno dei più grandi molisani, enorme il suo contributo di idee»

L’europarlamentare Aldo Patriciello ha ricordato la figura del sociologo Domenico De Masi, nato a Rotello, in Molise. «Oggi, nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo – ha scritto sui suoi canali social ufficiali – mi è capitato di parlare con qualche collega straniero della scomparsa del “nostro” Domenico De Masi: sociologo, professore universitario e intellettuale a tutto tondo.

Ho raccontato di una persona eccezionale e profondamente amabile; di un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e ospitare a casa mia più di una volta, con cui era un piacere intrattenersi a chiacchierare e da cui non si finiva mai di imparare.

Domenico De Masi è stato uno dei più grandi molisani, certamente un grande italiano. Resta forse il rammarico di non aver compreso fino in fondo la sua statura intellettuale e di non averlo coinvolto a pieno titolo nella vita politica e sociale di una terra, il suo Molise, a cui era profondamente legato. Non smetteremo mai di ringraziarlo per l’enorme contributo di idee che ha portato all’intero Paese».