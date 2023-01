Strappata alla vita da un male incurabile a soli 27 anni: Termoli piange Rossella Carile

Se ne è andata a soli 27 anni, strappata alla vita da un male incurabile. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane termolese Rossella Carile morta nella giornata di ieri, 13 gennaio 2023. A darne l’annuncio la mamma Mariantonietta, il papà Felice, i nonni, gli zii Roberto e Anna ed i parenti tutti. I funerali di Rossella avranno luogo domenica 15 gennaio alle ore 9.45 nella Chiesa di San Francesco partendo dalla casa funeraria di Jovine in via Egadi 7.