La foto si commenta da sola e l’ha voluta condividere con noi un nostro affezionato lettore il quale mette in evidenza nuovi comportamenti incivili messi in atto da “burloni” aspiranti vandali.

Ancora una volta in via degli Orefici, in pieno centro a Campobasso, qualcuno ha strappato e gettato a terra le decorazioni natalizie poste su porte di abitazioni e negozi. Non c’è che dire, queste persone ignorano completamente lo spirito natalizio!