Straniero costretto a lavorare fino a 12 ore al giorno e sottopagato, imprenditore nei guai

CANTALUPO NEL SANNIO. I Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, nell’ambito dei mirati servizi di controllo svolti presso attività commerciali e cantieri edili, tese a constatare il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, hanno eseguito una verifica presso un’azienda del territorio ove era impiegato, tra gli altri, un cittadino straniero regolarmente assunto. I carabinieri, approfondendo il controllo, è emerso che l’interessato veniva sottopagato, impiegato per oltre 12 ore al giorno senza ricevere i relativi compensi per il lavoro straordinario prestato e privato del riposo settimanale.

In aggiunta si appurava che l’uomo alloggiava all’interno di un piccolissimo locale dell’attività commerciale adibito a deposito materiali, in condizioni abitative al di sotto degli standard minimi di pulizia e con i servizi in condizioni igienicosanitarie assolutamente precarie. Nel corso dell’attività ispettiva sono risultate disattese da parte del datore di lavoro anche le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il titolare dell’azienda è stato pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere delle specifiche violazioni commesse avendo approfittato dello stato di bisogno del dipendente che aveva sottoposto a condizioni di sfruttamento.