Un grave incidente stradale si è verificato poco fa (ore 19,55 sabato 12 ottobre) sulla Statale 17 al chilometro 208 in prossimità dello svincolo per Bojano. Tre veicoli si sono scontrati. Il bilancio della strage è di due morti tra cui un bimbo. L’altro deceduti è un 25enne allievo infermiere al Cardarelli di Campobasso. La Statale in questo momento (ore 20,33) è chiusa al traffico per permettere a Carabinieri, Vigili del fuoco, operatori del 118 e tecnici dell’Anas di mettere in atto le operazioni di soccorso e per per evitare ulteriori conseguenze accidentali.