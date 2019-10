Strage sulla Statale: 2 morti in un violento scontro

REDAZIONE

Tornano a macchiarsi di sangue le strade molisane con 2 vite spezzate in un gravissimo incidente che si è verificato nella prima serata di oggi, sabato 12 ottobre, intorno alle 19.30 circa. Il terribile impatto è avvenuto sulla Statale 17 al chilometro 208 in prossimità dello svincolo per Bojano. Tre i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro. Il bilancio della strage è di due morti, Angelini Antonio di 77 anni di Bojano e Caraviello Gennaro di 21 anni di Bojano, allievo infermiere al Cardarelli di Campobasso. In gravi condizioni un adolescente di 15 anni che in un primo momento all’arrivo al pronto soccorso è stato portato in un altro reparto per accertamenti. La Statale è rimasta chiusa al traffico per almeno due ore permettere a Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, operatori del 118 e tecnici dell’Anas di mettere in atto le operazioni di soccorso e per per evitare ulteriori conseguenze accidentali. Spaventosa la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori e allo stesso tempo eroica perché non è stato facile per gli operatori del 118 e per i vigili del fuoco riuscire a liberare quei corpi dalle auto ridotte ad ammassi e schiacciate contro il guardrail.