Strage sulla Bifernina, violento scontro tra auto: 5 morti

MONTAGANO

Un gravissimo incidente si è verificato poco fa (ore 13 circa), lungo la statale 647 (al km 31.350) in agro di Montagano. A scontrarsi violentemente, per cause ancora da accertare, due auto non di grossa cilindrata. Pesantissimo il bilancio. Dalle prime informazioni raccolte, e ancora da accertare, sembrerebbero essere 4 i morti e un ferito. Sul posto stanno intervenendo Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas e 118. Strada al momento chiusa al traffico.

AGGIORNAMENTI

(ORE 14,30) Mercoledì nero sulle strade molisane. Seguono aggiornamenti sul grave incidente verificatosi lungo la Bifernina (SS 647), e precisamente lungo il tratto tra Montagano e Lucito. Confermato, purtroppo, il tragico bilancio di 4 morti e un ferito grave a seguito del violentissimo impatto, per cause ancora da accertare, tra una Fiat Panda e una Citroen C3. Si tratterebbe di due donne e due uomini, mentre un’altra donna sarebbe stata trasferita al Cardarelli in codice rosso e attualmente è ricoverata in terapia intensiva. Al momento i corpi non sono stati ancora rimossi dalle autovetture, in attesa dell’arrivo del medico legale. A seguito della violenza dello schianto, la Fiat Panda avrebbe preso fuoco.

Strada al momento chiusa al traffico momentaneamente deviato da Bojano a Termoli e/o viceversa sulla SS 647 dir. B e SS 87 con innesto al km 44 della SS 647 bivio di Lupara.

Ancora una volta la Bifernina conferma la sua natura di “arteria killer” per gli automobilisti molisani.

(ORE 15,54) Purtroppo sale a 5 il bilancio delle vittime del tragico incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi lungo la Bifernina, in agro di Montagano. Non ce l’ha fatta la donna trasportata inizialmente al Cardarelli in codice rosso le cui condizioni, però, al personale del 118 erano già apparse molto gravi. La donna, ricoverata in terapia intensiva, è deceduta a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni.

(ORE 16,45) Emergono intanto nuove informazioni per quanto concerne le vittime. Alla guida della Citroën c.3, P.P di 72 anni, nato a Poggio Sannita ma residente a Campobasso, che viaggiava con T.A. di 73 anni, nato a Cercemaggiore e residente a Ferrazzano e N.F. di 65 anni, nata a Riccia e residente a Ferrazzano. Mentre alla guida della Fiat Panda, P.G. di 80 anni, di Ripabottoni che viaggiava in compagnia della moglie di 72 anni, di Ripabottoni.

LE COMUNICAZIONI UFFICIALI DELL’ANAS

Lungo la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto in corrispondenza del km 31,300, nel territorio comunale di Montagano (CB), a seguito di un incidente.

Il sinistro, uno scontro frontale probabilmente dovuto ad un sorpasso vietato, ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di quattro persone ed il ferimento di un’altra.

Attualmente la circolazione è deviata sulle strade statali 647/dir B ed 87 “Sannitica” con innesto/uscita sulla/dalla SS647 al bivio di Lupara, a seconda delle direzioni.

In loco è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine attualmente impegnato nei rilievi del caso; a seguito delle operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.