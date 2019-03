Strage sulla Bifernina, violento scontro tra auto: 4 morti e un ferito grave

MONTAGANO

Un gravissimo incidente si è verificato poco fa (ore 13 circa), lungo la statale 647 (al km 31.350) in agro di Montagano. A scontrarsi violentemente, per cause ancora da accertare, due auto non di grossa cilindrata. Pesantissimo il bilancio. Dalle prime informazioni raccolte, e ancora da accertare, sembrerebbero essere 4 i morti e un ferito. Sul posto stanno intervenendo Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas e 118. Strada al momento chiusa al traffico.

AGGIORNAMENTI

(ORE 14,30) Mercoledì nero sulle strade molisane. Seguono aggiornamenti sul grave incidente verificatosi lungo la Bifernina (SS 647), e precisamente lungo il tratto tra Montagano e Lucito. Confermato, purtroppo, il tragico bilancio di 4 morti e un ferito grave a seguito del violentissimo impatto, per cause ancora da accertare, tra una Fiat Panda e una Citroen C3. Si tratterebbe di due donne e due uomini, mentre un’altra donna sarebbe stata trasferita al Cardarelli in codice rosso. A seguito della violenza dello schianto, la Fiat Panda avrebbe preso fuoco.

Strada al momento chiusa al traffico momentaneamente deviato da Bojano a Termoli e/o viceversa sulla SS 647 dir. B e SS 87 con innesto al km 44 della ss 647 bivio di Lupara.

Ancora una volta la Bifernina conferma la sua natura di “arteria killer” per gli automobilisti molisani.