Strage in discoteca, condannata la banda. Il 22enne molisano sarà risarcito

Responsabilità anche per associazione a delinquere per la banda dello spray (imputati 6 giovani del Modenese) in relazione alla strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, costata la vita a sei persone.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 sei persone, tra cui cinque minorenni e una madre 39enne, morirono nella calca innescata da spray al peperoncino spruzzati per commettere furti e rapine ai danni di giovanissimi nel locale che attendevano l’esibizione in dj set del trapper Sfera Ebbasta.

Tanti i feriti, tra cui un ragazzo di Ferrazzano (all’epoca dei fatti 18enne) – difeso dall’avvocato Silvio Tolesino del Foro di Campobasso – ricoverato in un letto d’ospedale in coma a causa delle lesioni riportate. Per lui, oggi 22enne che per fortuna sta benone e porta il ricordo di quella tragica serata, è stata fatta giustizia.

La Corte d’Assise d’Appello ha riconosciuto l’accusa associativa oltre ai reati di omicidio preterintenzionale, lesioni, furto e rapina.

Rispetto al primo grado, aumenti di pena variabili da 1 mese a 4 mesi: inflitte condanne tra i 10 anni e 9 mesi e i 12 anni e 6 mesi.

Dopo oltre cinque ore di Camera di Consiglio i giudici hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato.

Riconosciuta anche la responsabilità civile ovvero la banda dello spray al peperoncino dovrà risarcire le parti offese, tra cui il 22enne molisano.

“Esprimo soddisfazione per il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Ancona – il commento di Tolesino – che, perfettamente in linea con la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità penale degli imputati, rendendo così, ancora una volta, giustizia alle vittime”.