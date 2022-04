Strage di pecore, pastore molisano dona i suoi capi al collega campano

Dei lupi, probabilmente, hanno ucciso circa 40 pecore e ne hanno ridotto in fin di vita almeno un’altra ventina. Il fatto è accaduto a Mercogliano. Saranno le analisi affidate dai Carabinieri forestali all’Istituto zooprofilattico di Portici (Na) a stabilirlo con esattezza. Amaro risveglio per la famiglia che con grande spirito di sacrificio porta avanti l’allevamento degli ovini e, insieme, una tradizione sempre più rara. Dopo il macabro rinvenimento in località Sant’Anna di Mercogliano, un via vai di persone per manifestare vicinanza per l’accaduto. E qui segnaliamo il bel gesto di Daniele Berlingieri, l’allevatore molisano, di Roccamandolfi, che, colpito dalla vicenda di Mercogliano, ha deciso di donare alcuni dei suoi ovini ai pastori che hanno subito l’attacco dei cani: “Anche il mio gregge in passato è stato devastato dai lupi”. Nel video, il servizio di Telenostra, la web Tv che ha intervistato il pastore molisano.