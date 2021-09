Strage di Corinaldo, udienza preliminare del processo bis: giovane molisano tra le parti civili

È stata celebrata nella mattinata odierna, giovedì 30 settembre, l’udienza preliminare per il processo bis legato alla vicenda di cronaca nota come la “strage di Corinaldo” (nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono schiacciati 5 adolescenti e una madre di 39 anni). Tra le persone ferite anche un ragazzo molisano che, attraverso il proprio legale, l’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso), si è costituito parte civile insieme alla propria famiglia. Esclusi invece dalla costituzione di parti civili il Comune di Corinaldo e la società che gestiva la discoteca “La Lanterna Azzurra”. Le parti civili hanno invece chiesto la citazione di una serie di soggetti tra i quali proprio il Comune di Corinaldo, l’Unione dei Comuni e la società che si occupava della sicurezza nella discoteca. L’inchiesta-bis tira in ballo la commissione che rilasciò i permessi al locale Lanterna Azzurra. Nel primo filone processuale la “banda dello spray” composta da sei ragazzi della Bassa Modenese, è stata condannata lo scorso luglio (da 10 a 12 anni di carcere). Prossima udienza il 16 dicembre quando inizieranno le discussioni. Alcuni imputati hanno già preannunciato attraverso i propri legali che definiranno la loro posizione attraverso rito abbreviato o patteggiamento. Gli altri con rito ordinario.

Avvocato Silvio Tolesino