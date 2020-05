Strage di Capaci, il video-ricordo dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta in un attentato mafioso, l’Associazione Talenti e Artisti Molisani, ha voluto realizzare un video in cui viene ricordato il grande lavoro svolto da Giovanni Falcone per combattere la mafia e la criminalita’ organizzata.

Una giornata , quella del 23 Maggio in cui ogni anno l’Associazione ha sempre voluto ricordare il Magistrato con eventi che hanno sempre avuto l’unico scopo di ricordare alle nuove generazioni chi ha sempre creduto nella giustizia sfidando la cupola della criminalita’ organizzata con caparbieta’ e senza mai piegarsi ai compromessi.

Anche quest’anno l’Associazione Talenti e Artisti Molisani aveva previsto un evento al Teatro Savoia di Campobasso nel ricordo “dell’icona della Giustizia Italiana”;la serata e’ stata annullata a causa dell’ormai nota emergenza del Covid 19 e per le stringenti misure dei DPCM.

Con la voce di Vittorio del Cioppo e le riflessioni di Michele Falcione il video rappresenta un tunnel nel quale, in pochi minuti, si ripercorrono le tappe della vita di Falcone fino alla sua tragica scomparsa avventua il 23 Maggio del 1992 con alcune considerazioni che dovrebbero spronare tutti i cittadini Italiani a continuare quella lotta intrapresa, alla fine degli anni ottanta, nei confronti di tutte le forme di Mafia.