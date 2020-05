Strage di Capaci e Via D’Amelio, il video dell’ISIS “Majorana-Fascitelli”

Il 23 maggio per il Majorana-Fascitelli di Isernia è sempre stata una data importante perché la scuola ritiene che l’obiettivo finale del suo lavoro sia proprio quello di fare in modo che lo studente termini il percorso di studio – i cinque anni trascorsi – consapevole del suo ruolo di cittadino e dell’importanza del rispetto degli altri. Da sempre, il Majorana-Fascitelli di Isernia ritiene fondamentale la conoscenza dei diritti fondamentali, la loro declinazione nei comportamenti quotidiani e l’incarnazione degli stessi in modelli strepitosi come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e in quelle figure meno conosciute ma che meritano sicuramente la stima e il ricordo dei giovani. Mai abbiamo dimenticato le donne e gli uomini delle scorte, le imprenditrici e gli imprenditori che si sono opposti al pagamento del “pizzo”, le famiglie che sono state accanto a tali meravigliose persone. I progetti del Majorana-Fascitelli hanno spesso permesso agli studenti di vivere l’esperienza della «Nave della legalità». La scuola isernina ha pensato, dunque, di raccogliere in un video alcune immagini delle partecipazioni all’iniziativa della Fondazione Falcone e di proporle alla visione del territorio per commemorare in questo modo il 23 maggio.