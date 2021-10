Strage dell’olio, per non dimenticare: la commemorazione a Guglionesi (LE FOTO)

Un mazzo di fiori e una preghiera sul luogo dove il 6 ottobre 1943 persero la vita 22 cittadini di Guglionesi, uccisi perché colpiti da una bomba degli Alleati che li centrò mentre erano in fila per ritirare l’olio di oliva da un frantoio. Si è svolta questa mattina, 6 ottobre, la cerimonia di commemorazione alla quale hanno partecipato il sindaco Mario Bellotti, gli assessori Giuseppe Aristotile e Stefania Addesa. Un triste ricordo per la comunità di Guglionesi che in quei giorni perse nel totale 34 persone. Il sindaco Mario Bellotti e gli assessori hanno deposto un mazzo di fiori in viale Regina Margherita, luogo simbolo della strage dell’olio.

Strage dell'olio, per non dimenticare: la commemorazione a Guglionesi