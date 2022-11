Strage dell’elicottero, alle Isole Tremiti un corteo per ricordare le 7 vittime

I residenti delle Isole Tremiti hanno voluto salutare Gigi, Angelo, Maurizio e la famiglia di turisti sloveni morti nello schianto del velivolo mentre facevano rientro a Foggia

Un corteo per ricordare le 7 vittime dell’incidente in elicottero avvenuto lo scorso sabato mattina. Così i residenti delle Isole Tremiti hanno voluto salutare Gigi, Angelo, Maurizio e la famiglia di turisti sloveni morti nello schianto del velivolo mentre facevano rientro a Foggia.

Un corteo partito da piazza Pertini ha costeggiato la chiesa e poi raggiunto la postazione del 118 e l’eliporto per deporre due corone a ricordo delle vittime della tragedia. Il corteo è stato seguito da un’ambulanza e in cielo si è alzato anche un elicottero di linea.

“Un silenzioso corteo in cui rabbia, dolore e tristezza si sono fuse in un crogiolo di amarezza per chi non c’è più. Ci sentiamo soli ma felici di ricordare sette amici che, per motivi diversi, hanno voluto bene alla nostra Terra. Non li dimenticheremo perché una sola giornata di lutto cittadino non basta”, il commento dalla Riserva marina delle Isole Tremiti.

Foto Adelmo Sorci