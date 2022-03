Strade sporche e ghiacciate: incidenti con feriti e persone a terra. Campobasso in tilt

Alcune strade cittadine sono state chiuse per ore per rimuovere tir di traverso

Una nevicata che ha colto di sprovvisto non solo automobilisti e cittadini, ma anche chi è chiamato a gestire queste situazioni. Il Piano neve, questa mattina, martedì 1 marzo, non ha funzionato alla perfezione. Strade sporche e ghiacciate hanno creato numerosi disagi alla circolazione, ma soprattutto incidenti.

Intorno alle 11 c’è stato un tamponamento a catena in via Conte Rosso che ha visto coinvolte 3 autovetture. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari, giunti prontamente sul posto con un’ambulanza del 118. Sul luogo dell’incidente anche Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e la Polizia Municipale.

Come si evince dalla foto, sul posto anche un mezzo spargisale che, probabilmente, sarebbe dovuto essere in azione precedentemente.

Inoltre numerosi tir sono finiti di traverso in città ed è stato necessario chiudere per alcune ore le strade per permettere ai Vigili del Fuoco di liberare la carreggiata: sono state temporaneamente chiuse via Puglia e via 4 novembre.

Sempre a causa del ghiaccio, alcuni cittadini sono scivolati, finendo rovinosamente a terra e rendendo necessario, in alcuni casi, l’arrivo dei sanitari.

Insomma una mattinata difficile per Campobasso che si è fatta cogliere impreparata.

Foto Facebook