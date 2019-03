Strade “rattoppate”, i 5 Stelle chiedono un piano di ricognizione straordinario

REDAZIONE

CAMPOBASSO

«Non ci sono 100 metri di strade a Campobasso senza uno scavo per sottoservizi, con i relativi problemi del ripristino non adeguato del manto stradale», arriva subito al dunque il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Simone Cretella. Numerose le diffide alle aziende private che, stando alle analisi dei 5 Stelle, non avrebbero fatto i lavori a regola d’arte. Quello che manca è il controllo da parte dell’amministrazione comunale. L’ultimo tratto, in ordine di problematica, è quello di via Insorti d’Ungheria, per il quale l’amministrazione ha avviato il recupero di 10mila euro. «Per ogni lavoro di questo genere – spiega Cretella – viene aperta una fideiussione per il valore di 50mila euro a tutela e copertura delle eventuali spese. Se l’amministrazione vigilasse su tutti i lavori effettuati in città, non solo recupererebbe somme, ma contribuirebbe a migliorare la viabilità cittadina».

È circa un anno che la problematica viene portata all’attenzione dell’amministrazione comunale. È stata appena depositata da parte dei 5 Stelle un’ulteriore mozione che sarà discussa nell’ambito del prossimo Consiglio comunale. Alla base la richiesta di un piano di ricognizione straordinario su tutte le strade cittadine interessate da scavi per passaggi di sottoservizi non adeguatamente ripristinati. «Potrebbe essere una vera e propria rivoluzione – incalza ancora Cretella. – Il problema è diventato di peso». Anche perché, come sottolineano i pentastellati, il Comune ha acceso un mutuo di 2 milioni di euro per rifare le strade cittadine. «Soldi – lamenta Cretella – che dovranno cacciare i cittadini nei prossimi anni per sistemare situazioni che, invece, con un’adeguata azione di prevenzione, potevano essere risparmiati. Gli asfalti se fatti bene non si rovinano. Incredibile constatare – chiude – che non c’è dissesto di una strada a Campobasso che non nasca da uno scavo».