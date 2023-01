Strade non pulite, il racconto: “Abbandonati a piedi e sotto la neve con mia figlia che doveva fare Radioterapia”

La nevicata di martedì scorso, 10 gennaio, a Campobasso – sia pure nello spazio di poche ore – ha avuto il tempo di lasciare disagi e disservizi sotto il suo candido manto. E non in un punto qualsiasi della città, ma nel tratto di strada (per giunta in salita e anche piuttosto ripida) che separa l’ospedale Cardarelli dal Gemelli Molise. Il racconto che segue è quello di un padre che quella mattina aveva accompagnato in autobus la figlia ad essere sottoposta alla seduta di Radioterapia alla ex Cattolica: “Il pullman si è fermato alla rotonda che precede il punto vaccini del Cardarelli e, insieme con mia figlia e molte persone anziane, siamo stati costretti a proseguire a piedi per raggiungere la struttura sotto una vera tormenta di neve che aveva raggiunto uno spessore di diversi centimetri. Evidentemente – ha proseguito l’uomo – nessun mezzo della ditta che si occupa del servizio di sgombero neve era ancora passato. Subito mi sono attivato chiamando al Comune e poi alla ditta stessa, ma non ho ricevuto risposta. Per cui, ho dovuto rivolgermi ai carabinieri che mi hanno assicurato che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno a liberare la strada. Se in quel lasso di tempo fosse accaduto qualcosa a mia figlia, ognuno dei soggetti che ho citato ne avrebbe risposto, per quanto di competenza, nelle sedi opportune”.

Al proposito, giova ricordare che sul sito Internet della Sea, alla voce “Piano sgombero neve” si legge testualmente: “Le priorità di intervento dei mezzi sono costituite dalle strade di accesso alla città e da quelle di attraversamento della stessa, oltre a quelle di collegamento a singoli immobili di uso pubblico (Ospedale, Cattolica…)”. E ci si potrebbe anche fermare qui. Ma, ad ogni buon conto, si legge ancora: “Lo sgombero neve, non di rado, viene attivato quando lo strato nevoso raggiunge lo spessore che può impedire la transitabilità delle strade (quindi anche con spessore inferiore a quello previsto contrattualmente per l’intervento, indicato in circa 4 cm di spessore medio della coltre nevosa)”.

In ultimo, ma non certo da ultimo per importanza nel racconto, lo stesso signore ha detto di essersi “imbattuto in un tombino aperto e reso quasi invisibile dal manto bianco. Stavo per finirci con la gamba, ma vi è caduto dentro il cellulare che poi due ragazzi che scendevano in macchina mi hanno aiutato a recuperare. Da quanto ho capito questo tombino è aperto da tempo ed è assurdo – ha concluso – che nessuno sia intervenuto per metterlo sicurezza”. (adimo)