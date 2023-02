Strade molisane come uno zoo, dopo orsi e cinghiali, arrivano le mucche

Non bastavano cinghiali e orsi, ora sulle malandate strade molisane è il turno delle mucche in libertà. Animali di grossa stazza che mettono seriamente a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri delle macchine.

Le immagini che vedete sono state riprese la scorsa notte lungo la statale 85 venafrana e si sente anche la voce dello spaventato conducente che si è trovato di fronte una mucca in libertà che, dopo aver attraversato la carreggiata, si è allontanata dalla strada. Succede decisamente di tutto sulle strade molisane.