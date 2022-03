Strade innevate e scuole aperte a Campobasso. In tanti si chiedono “Perché?”

Mentre decine di comuni dell’hinterland campobassano e altrettanti della provincia che sin dalle prime ore di questa mattina (1 marzo) sono stati interessati da un’intensa nevicata, hanno deciso di sospendere l’attività didattica, a Campobasso le scuole sono rimaste aperte.

Come tesimoniano le immagini girate un’ora fa, poca gente in strada e poche auto cirolano per il centro. Il tutto non ha fatto desistere il sindaco che, contro ogni previsione, ha deciso di tenere aperte le scuole, anche se molte sono state le assenze da parte di studenti che sono comunque rimasti a casa.