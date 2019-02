Strade ghiacciate, incidenti e traffico in tilt

Numerose le segnalazioni che stanno giungendo in questi minuti (ore 18.35 di lunedì 25 febbraio) in redazione relativamente al ghiaccio presente sulle strade di Campobasso. Cittadini furiosi per l’assenza di spargisale e per la pericolosità delle arterie. Principalmente ci sono giunte segnalazioni per la zona di Vazzieri che – denunciano i nostri lettori – «è una lastra di ghiaccio». Nelle zone più centrali si procede a passo d’uomo, mentre in via IV novembre si è verificato un incidente. Probabilmente a causa del ghiaccio. A scontrarsi una Smart e una Lancia Lybra. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti delle autovetture, ma il traffico ha subito rallentamenti.