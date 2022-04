Strade e marciapiedi, circa 300mila euro per gli interventi. “Ma le aree non sono ancora stabilite”

Il comune vuole correre ai ripari sui punti più critici. Nelle prossime settimane verranno individuate le aree prioritarie

Lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini di Campobasso sono all’ordine del giorno. Strade e marciapiedi non vivono, per usare un eufemismo, il loro momento più florido, complice il lungo inverno che ha messo nuovamente a dura prova la tenuta del manto stradale, senza dimenticare alcuni ritardi negli interventi già programmati.

L’amministrazione comunale, tuttavia, avrebbe un primo tassello da cui (ri)partire per alleviare le criticità: circa 300mila euro, disponibili per migliorare la situazione nei punti della città più urgenti. “Per strade e marciapiedi – ha spiegato l’assessore Giuseppe Amorosa – seguiremo gli interventi programmati nel 2021, per i quali esistono le somme indicate, pari a circa 300mila euro”.

Ciò che manca all’appello è appunto l’individuazione definitiva delle aree, soggette a modifiche in seguito all’evolversi della situazione e alla comparsa di nuove situazioni borderline, improvvisamente meritevoli di attenzione. I fondi stanziati potrebbero non bastare. “Quali zone coprire non è ancora stato stabilito – aggiunge l’assessore – stiamo facendo delle rapide valutazioni che dovranno portarci alla soluzione più organica possibile”.