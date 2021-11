Sarà discussa durante la prosecuzione del prossimo Consiglio comunale la mozione Pd e La Sinistra per Campobasso avente ad oggetto la “situazione di pericolosità di strade e incroci cittadini”. Non una novità, va precisato, bensì un ‘richiamo’ all’operato dell’amministrazione comunale, trattandosi di un ritorno sul tema, dato che dallo stesso gruppo dem a Palazzo San Giorgio era giunta nella primavera scorsa una interpellanza, giudicando l’argomento “carico di criticità e ancora irrisolto”.

Diverse le segnalazioni e diversi i punti della città che continuano a far registrare lamentele da parte dei cittadini. In pieno centro – precisamente in piazza della Vittoria – c’è una delle situazioni più paradossali, in primis a detta degli esponenti Pd. Diversi campobassani lamentano infatti un alto grado di pericolosità per chi va ad immettersi frontalmente provenendo da via Scatolone (come si evince dalla foto). “Sulla precedente interpellanza – spiega Giose Trivisonno, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio – venne fornita una risposta per nulla adeguata. Eravamo ad aprile e da allora nulla sembra cambiare. Chiediamo, e continueremo a chiedere, in prima battuta la realizzazione di una mappatura dei punti della città che rappresentino a dovere le situazioni più critiche. Inoltre, quest’ultima, sarebbe giusto inserirla nel nuovo Pums. L’amministrazione – conclude – ci dica cosa è stato fatto e cosa intende fare per risolvere questo tipo di problema in diversi punti della città”.