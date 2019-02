Strade dissestate a Campomarino, Romano: «Via San Nicola sembra bombardata»

CAMPOMARINO. Urgenti interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità al centro della nuova foto denuncia a firma del consigliere di opposizione al Comune di Campomarino, Luigi Romano. Oggetto della stessa quella che l’esponente di minoranza definisce «la strade dimenticata», ovvero Via San Nicola strada parallela del centro cittadino e che con il cambio del senso di marcia è divenuta importante. «Praticamente da Piazza Vittorio Veneto, imboccando via Favorita, la prima traversa a sinistra, sbocca poi giusto di fronte la Farmacia del paese. Strada dimenticata da anni, visto le condizioni (sembra sia stata bombardata per quando sono grandi i crateri). Asfalto consumato dal tempo come tante altre al Lido ed in altre zone, mentre si sta provando a crearne altre, di quelle esistenti e completare altre lasciate incomplete? Vero è che avvicinandosi le votazioni comunali, vedrete che qualche miracolo avverrà. Come sempre, tutto documentato da scatti odierni. A voi valutazioni in merito.