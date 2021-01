Strade della pianura venafrana danneggiate dai mezzi pesanti

Contrarietà dei coltivatori venafrani per i danni alla viabilità della piana da parte di mezzi pesanti non collegati al mondo agricolo. Viene lanciato ad inizio d’anno nuovo, ma il problema è datato senza che s’intravedano interventi risolutivi. In effetti a sostegno delle attività lavorative nel settore agricolo venne realizzata decenni addietro la capillare rete stradale asfaltata nella pianura dell’estremo Molise occidentale perché servisse alle coltivazioni e quindi all’economia ed all’imprenditoria agricola. Opere, sottolineano ii coltivatori venafrani, finanziate in buona parte con gli stessi tributi consortili degli agricoltori. Oggi però, stando alle segnalazioni, tali strade sarebbero in balìa del transito continuativo di mezzi pesanti non collegati al mondo agricolo che danneggerebbero le predette arterie, rendendo problematica la loro percorrenza con conseguenze negative per coloro che dovrebbero esserne i principali (ed unici, ndr) utenti, vale a dire i coltivatori diretti della piana venafrana. Ma veniamo alle osservazioni degli agricoltori dell’estremo Molise dell’ovest : “Il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro -si puntualizza- incassa dai propri consorziati sotto forma di tributi oltre 500mila euro all’anno in prevalenza <per manutenzioni> di strade e quant’altro. Via Ficora di Morra, sud/ovest della piana, è proprio una di tali strade consortili la cui manutenzione è sostenuta da noi agricoltori con onerosi tributi consortili. L’arteria però presenta gravi danneggiamenti per il transito continuativo di pesantissimi autoarticolati che non hanno alcun collegamento con le attività agricole ma che stanno distruggendo l’arteria”. Il prosieguo delle esternazioni dei coltivatori del venafrano : “Siamo in presenza di un deleterio permissivismo che danneggia il lavoro e l’economia agricola”. La soluzione prospettata : “Sulle strade di bonifica destinate alle attività agricole -aggiungono gl’interessati- va vietato in punto di legge il transito ai mezzi pesanti autoarticolati che non hanno collegamenti col settore specifico e che di conseguenza non hanno motivo di percorrerle. Non basta infatti installare una insegna stradale di divieto di accesso a mezzi eccessivamente pesanti e ritenere di aver assolto ai propri compiti istituzionali. Occorrono provvedimenti precisi a tutela dei lavoratori della terra e non limitarsi ad interventi minimi che finiscono per danneggiare agricoltori, proprietari terrieri, imprenditori agricoli e coltivatori diretti”. Considerazioni obiettivamente inappuntabili che richiedono doverosi adempimenti a tutela dei diritti e del lavoro di tanti.

Tonino Atella