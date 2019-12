Strade colabrodo, SOS manutenzione: «Centro storico abbandonato»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Annuario torna a riaccendere i riflettori sulla scarsa manutenzione stradale a Campobasso

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio torna a riaccendere i riflettori sulla scarsa manutenzione stradale a Campobasso, anche alla luce dell’interrogazione rappresentata durante l’assise civica firmata dallo stesso Annuario e dal leghista Alessandro Pascale. «La zona del centro storico, come via Ziccardi, via Larino, Piazza Pepe e Via Ferrari, sono un colabrodo. E le persone, quasi quotidianamente, cadono rovinosamente. Al passaggio al livello di via Mazzini manca un pezzo di marciapiede e le persone sono costrette a camminare per la strada. Situazioni analoghe sono segnalate continuamente dai residenti al Quartiere Cep e a San Giovanni», sottolinea Annuario. «Ad oggi – prosegue Mario Annuario – nonostante l’interrogazione, non si è intervenuti nemmeno con delle soluzioni tamponi. La situazione è emergenziale, anche perché la situazione continua a peggiorare con l’arrivo dell’inverno, del gelo, della neve e col passaggio dei mezzi spargisale. Questi sono i problemi all’ordine del giorno su occorrerebbe intervenire e per i quali i cittadini attendono risposte celeri», le parole di Mario Annuario. «Il mio pressing sull’amministrazione comunale proseguirà – ha concluso il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – affinché vengano risolti i problemi e i nostri atti di Consiglio comunale non restino lettera morta».