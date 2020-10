“Strade colabrodo” a Riccia, ennesimo sollecito del Comune alla Provincia

«Si informa la cittadinanza che – si legge in una nota a firma del sindaco di Riccia e della amministrazione comunale – in merito alle strade provinciali che attraversano il nostro paese e parte dell’agro riccese che versano ormai in evidenti disagievoli condizioni, questo Comune ha più volte, nel corso del 2019 e del 2020, sollecitato l’Amministrazione provinciale ad intervenire con estrema urgenza per la manutenzione straordinaria delle stesse. Nello specifico, sono state inviate da ultimo al Presidente della Provincia in data 13/11/2019, 03/03/2020 e 11/06/2020 le rispettive note protocollate n. 11457, 11989, 2370, 5982, con le quali si è fornito ampia ed esaustiva documentazione sullo stato in cui versano tali strade. Ad oggi, nonostante tali solleciti, un incontro con il Presidente della Provincia, tenutosi in data 30/07/2020, ed un sopralluogo dei tecnici provinciali conseguente ad esso, ci troviamo nella condizione di rilevare ancora una volta l’inerzia dell’Ente provinciale nei confronti di questa spiacevole situazione che è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza. Nei prossimi giorni quest’Amministrazione comunale non solo si recherà per l’ennesima volta presso la sede della Provincia per un ulteriore sollecito, ma si dichiara pronta a mettere in atto anche azioni estreme quale la chiusura di tratti stradali impercorribili che hanno già ripetutamente messo a rischio l’incolumità dei cittadini e l’integrità dei veicoli che vi circolano».