Strade più pulite a Termoli dove la Rieco Sud ha effettuato il terzo di cinque spazzamenti programmati per le strade cittadine. In accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, si tratta di un intervento straordinario di pulizia delle strade della città, per mezzo di spazzamento meccanico e manuale. «Grande collaborazione da parte dei residenti del quartiere Sant’Alfonso – rendono noto dalla ditta che si occupa della raccolta differenziata in città – che hanno evitato di parcheggiare le auto lungo le strade interessate allo spazzamento, permettendo così una pulizia profonda e accurata da parte degli operatori. Appuntamento a mercoledì 17 giugno in via Carlo del Croix, via Mario Pagano, via Roma, via Sannitica, via Mario Milano, c.so F.lli Brigida».

Strade cittadine più pulite, effettuato il terzo spazzamento straordinario Indietro 1 di 5 Avanti