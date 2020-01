Strada ridotta a mulattiera, i cittadini insorgono: «Il comune intervenga»

Una strada comunale, a San Giovanni in Golfo, ridotta a mulattiera. Un vero e proprio percorso ad ostacoli per i cittadini della zona che hanno segnalato l’incresciosa situazione alla nostra redazione. Si tratta della strada che dalla SS 87 conduce a contrada Camposarcone. Una strada comunale e proprio per questo i cittadini della zona chiedono l’immediato intervento dell’amministrazione: «Siamo stufi di questa situazione – ha commentato un abitante di San Giovanni in Golfo – e chiediamo che il comune faccia qualcosa per risolvere questa situazione. La strada non è percorribile e siamo costretti ad un percorso ad ostacoli, rischiando l’incolumità personale, oltre a quella delle nostre autovetture. Auspichiamo che chi dovere possa intervenire».

LE FOTO Indietro 1 di 6 Avanti