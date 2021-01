Strada Provinciale pericolosa, il sindaco: “Bagnoli rischia l’isolamento, uno scandalo”

“Ennesimo scandalo – ha scritto il sindaco di Bagnoli del Trigno Angelo Camele – di una politica inesistente che si perpetua ormai da oltre 5 anni sempre a danno dei cittadini, parliamo della strada provinciale N. 67 “Bagnolese” tratto ponticelli 14-15 che collega Bagnoli del Trigno a Civitanova del Sannio, che tra l’altro rappresenta oggi una parallela stradale molto trafficata, sia da chi vi risiede che da chi si muove per lavoro direzione Isernia. Da qui inizia l’odissea per i poveri automobilisti che frequente, sono costretti a transitare su quel tratto di strada e ritrovarsi di fronte a una vera e propria odissea, sia per il manto stradale impraticabile, sia per delle frane in corrispondenza di alcune curve, una in particolare, che è quella in questione. Parlo di una trentina di metri franati, che riducono di molto la carreggiata e i guardrail sono stati divelti, senza dubbio molto pericoloso non avendo nessuna protezione se non un telo in plastica rossa per delimitare il tratto ma che non protegge affatto dal rischio di finire fuori strada e trovarsi sotto un burrone di diversi metri. Questo tratto di strada è stata abbandonato dall’ente che ne detiene la gestione e la manutenzione ossia la Provincia. La manutenzione stradale è inesistente. Le cunette sono un lontano ricordo e dove sono presenti sono tutte sepolte. Il collegamento del servizio pubblico di trasporto è da tempo che sollecita un intervento, minacciando la sospensione delle corse, con conseguente disservizio a danno degli abitanti che vanno al lavoro, degli innumerevoli studenti e di conseguenza delle rispettive famiglie. Servono quindi provvedimenti seri ed urgenti per risolvere il grave dissesto che associato alle avverse condizioni metereologiche di questi periodi e delle probabili nevicate, rischia di generare incidenti seri ai cittadini, oltre che isolare un intera comunità con incalcolabili danni economici, morali e di salute. E’ per tutto questo che è giunta l’ora di dire Basta! visto che finora nessuno ci ha ascoltato, questo articolo sarà inviato a tutti gli organi competenti nonchè agli organi di stampa e televisione, nella speranza di far giungere a chi di dovere il grido di allarme. Augurandomi che da parte di chi è delegato alla risoluzione del problema, nell’interesse dei cittadini, prenda finalmente a cuore il problema e lo risolva nel più breve tempo possibile.”