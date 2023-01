Strada per Campitello, disposto ulteriore divieto di transito fino a martedì

Prefettura di Campobasso : “SP 106 – Ulteriore inibizione tuti i veicoli – apertura fascia oraria 10,00- 16,00.”

Alle ore 15.30 di questo pomeriggio (22 gennaio) si è riunito presso questa Prefettura di Campobasso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.).

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte i rappresentanti degli Enti del soccorso, è stata, in particolare, analizzata l’evoluzione della situazione meteo e delle condizioni di sicurezza per il transito sulla strada provinciale 106.

Il consesso, del quale anche oggi hanno fatto parte gli esperti del Servizio Meteomont, si è espresso nel senso di prorogare il divieto di transito sulla citata strada provinciale 106 per 24 ore, a partire dalle ore 9.00 di domani 23 gennaio 2023 e di consentire – nella fascia oraria 10-16 – la circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia, con la previsione di un senso unico alternato dal Km 9 al Km 12.