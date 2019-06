«Strada impraticabile invasa dalle erbacce» (LA SEGNALAZIONE)

SESTO CAMPANO

Un nostro lettore ci segnala la situazione di degrado in cui versa la frazione di Montecesima nel comune di Sesto Campano. «Oltre al problema dell’immondizia – spiega il nostro lettore – che non è stato ancora risolto, volevo segnalare il fatto che la carreggiata si è ristretta notevolmente a causa della fitta vegetazione che cresce incessantemente. Nessuna ditta è stata incaricata al fine di tagliare l’erba incolta che ha ormai invaso buona parte della strade cosicchè costantemente rischiamo di impattare contro le autovetture provenienti dal senso opposto. Non so di chi sia competenza, ma da umile cittadino – conclude il nostro segnalatore – che paga le tasse non senza sacrifici, vorrei che questa area così bella venisse rispettata, come è doveroso rispettare la dignità dei residenti di Montecesima, dimenticati da tutti».