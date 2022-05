Strada impraticabile e Comune inadempiente: residenti di Casacalenda esasperati 

Disagi infiniti in contrada Olivoli: “A dominare, da anni, una strada dissestata che necessiterebbe di interventi risolutivi e non di piccoli lavori di tamponamento”

Disagi infiniti e tanta preoccupazione in Contrada Olivoli a Casacalenda. “A dominare, da anni, troppi anni – affermano i residenti – una strada dissestata che necessiterebbe di interventi risolutivi e non di piccoli lavori di tamponamento che nel tempo non hanno mai posto fine al calvario che quotidianamente vivono le famiglie residenti nella zona.

Attraversare la strada per raggiungere il centro o uscire dal paese è praticamente un calvario. Gli allagamenti sono frequenti e la condizione in cui versa l’arteria rende impossibili pure l’eventuale arrivo di mezzi di soccorso in caso di necesssità”.

La denuncia arriva direttamente dai cittadini, ed in particolare da Giuseppina Vizzarri che ormai è stremata da questa situazione avendo anche familiari disabili in casa. Invocano aiuto, ma soprattutto un reale interessamento da parte dell’Amministrazione comunale, per quanto di competenza.

Agli stessi, che più volte hanno sollecitato il sindaco, nessuna risposta certa, nemmeno su possibili fondi che potrebbero consentire l’apertura di un cantiere. Intanto, la rabbia dei residenti resta e non si escludono forme di proteste o ricorsi alle vie legali.