Strada groviera e contrada abbandonata (LA SEGNALAZIONE)

«Sono trascorsi più di venti anni da quando è stato ammodernato il manto stradale di questo tratto di contrada. Ora, nonostante non siamo residenti, paghiamo le tasse come tutti ma i servizi a noi riservati sono davvero ridotti. Gli interventi comunali dedicati a questa parte di territorio di Vinchiaturo sono sempre più scarsi e tutto è un po’ a cura dei singoli proprietari, a partire dallo sfalcio dell’erba alle toppe nelle buche». Si sfoga col Quotidiano del Molise un lettore che lamenta l’abbandono, a Vinchiaturo, delle contrade, in particolare Aia Vecchia dove la strada è ormai ridotta ad un percorso di guerra e le erbacce invadono la carreggiata ovunque, come dimostrano le foto inviateci.