Storie di successo, storie di efficienza e buon funzionamento: Platinum del Sole 24 Ore racconta i servizi della PA Digitale Adriatica

Nel Molise che lavora, che incuriosisce e invita a saperne di più, nel Molise che sorprende per l’alta qualità che produce e assicura, i riflettori si accendono, forse anche un po’ a sorpresa, sul settore dei servizi informatici. L’elevato livello raggiunto merita considerazione con un suo racconto speciale: così la storia della PA Digitale Adriatica di Campobasso finisce nell’ultima edizione di Platinum, https://view.publitas.com/platinum-online/pdf-2020-novembre-anta-z_ita/page/190-191 la prestigiosa rivista di approfondimento del Sole 24 Ore. Il quadrimestrale, appena uscito in edicola, nella selezione accurata che da sempre fa dei migliori esempi di imprenditoria Made in Italy ha scelto di inserire la società che ha il suo quartier generale a Campobasso con un’importante intervista all’amministratore unico, Massimo Palange.

Tra le esperienze di successo e di buon funzionamento, dunque, il valore e l’essenzialità del servizio della PA Digitale Adriatica applicato alla complessa e complicata emergenza sanitaria che ha stravolto i ritmi e le abitudini di sempre. Palange a Platinum ha spiegato come la società che guida dal 2010 fosse già pronta al “nuovo” che la pandemia da coronavirus ha imposto all’improvviso e senza concedere tempo di presa di coscienza. Già preparata e strutturata, la sua azienda, per accompagnare e sostenere la Pubblica Amministrazione nella gestione dello Smart Working. Grazie al sistema gestionale web nativo URBI Smart 2020 della PA Digitale Adriatica, per Comuni, Regioni e Aziende sanitarie nessuna battuta d’arresto.

Un fatto eccezionale al quale il periodico del Sole 24 Ore ha voluto dare spazio, con un’attenzione particolare al fatto che la PA Digitale Adriatica, operativa in Abruzzo, nelle Marche, in Campania, Puglia, Calabria, e, ovviamente, in Molise, è tra gli artefici principali del processo di digitalizzazione che nel Mezzogiorno italiano sta raggiungendo gradi di eccellenza molto elevati, a dispetto di tanti luoghi comuni infondati. Nel reportage di Platinum, i complimenti della ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, al sindaco di Cancello ed Arnone (Caserta) per l’attivazione della piattaforma IO. Cancello ed Arnone è il primo Comune che in Campania si è dotato della rivoluzionaria app di servizi pubblici e il merito è della PA Digitale Adriatica che fornisce e gestisce l’applicativo, come si legge nelle pagine dell’importante quadrimestrale in edicola.